Рэпер Нигатив объяснил, почему никогда не рассказывает о семье

43-летний рэпер Владимир Афанасьев, известный под псевдонимом Нигатив, объяснил, почему не рассказывает о семье. Артист использовал поговорку «счастье любит тишину».

Владимир счастлив в браке около 20 лет. У супругов растет дочь Алиса, девушке уже 19-ть. Однако певец крайне редко выходит в свет с родными.

«Есть старая, добрая, мудрая поговорка — счастье любит тишину. Вот и вся позиция», - объяснил Афанасьев.

В беседе с WomanHit.ru рэпер поделился секретом долгих отношений. Он считает, что в первую очередь надо думать о любимом человеке, а не о себе. В этом смысле артист любит высказывание «Любовь – это смерть эгоизма».

«Как только ты думаешь о любимом человеке в первую очередь — его интересах, самочувствии, состоянии, и он делает то же самое — думает о тебе, в семье царит мир. Как только звучит „я, мне, хочу“ и так далее, начинается ад», - высказался исполнитель.

В аккаунте артиста в соцсетях до сих пор указан статус «влюблен». На вопрос, как он сохранил это состояние в себе, говорит: «Моей заслуги в этом нет ни капли. Я склонен считать, что это чудо».

Ранее участники группы «Интонация» рассказали, что свободное время проводят с семьей. Артисты назвали это любимым видом отдыха.