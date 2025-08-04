«Люблю быть в храме»: участники группы «Интонация» рассказали, как предпочитают отдыхать

Участники группы «Интонация» Денис Гладкий и Александр Новиков рассказали сайту «Страсти», как предпочитают отдыхать. Денис признался, что любит с женой баню и караоке, Александр выбирает посещение храма.

«Мы не устаём настолько, чтобы «отдыхать» в классическом смысле. Наша работа — это наше счастье. Она даёт и драйв, и доход, и возможность воплощать детские мечты. Мы с женой любим баню, вот это настоящий релакс! Караоке с женой люблю, я-то пою постоянно, а она редко. Люблю записывать её выступления на видео — такие тёплые моменты. Просто завтраки в кафе — иногда нужно замедлиться и побыть вдвоём», - поделился Денис.

Новиков живет в Сергиевом Посаде. Говорит, что раньше выбирал шумные тусовки, сейчас ценит покой.

«Для меня отдых — это семья, раньше гнался за тусовками, а теперь ценю тихие моменты: показать детям храм, сходить в лес. Баня «по-чёрному» — идеальная перезагрузка, согласен с Денисом. Люблю быть в храме — место, где думаешь о вечном. Творчество, и семья — мое «топливо». Ну и баня. Без бани - никуда», - сказал Новиков.

О звездном пути коллектива, участии в «Голосе», увлечениях артистов вне сцены читайте в интервью на сайте «Страсти».