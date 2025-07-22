Рэпер Navai подарил своей возлюбленной упаковку лапши «Доширак»

Известный рэпер азербайджанского происхождения Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, сделал необычный подарок своей возлюбленной. Исполнитель преподнес блогерше Анастасии Мироновой брендовую сумку с интересным содержанием.

На своей странице в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) девушка выложила новый сторис. На кадрах она открывает подаренную ей накануне музыкантом черную сумку французского люксового бренда Hermès, а внутри оказывается упаковка лапши «Доширак».

Сама инфлюенсерша не без юмора отнеслась к дорогому подарку с сюрпризом. Она поблагодарила избранника, иронично подписав короткое видео: «Navai пустые сумки не дарит».

Ранее мы писали о том, что концертный директор дуэта HammAli & Navai Рауф Гасанов заявил об их распаде. По его словам, это было необходимо сделать для дальнейшего развития, поскольку теперь у каждого из артистов начнется своя собственная сольная карьера.

*владелец компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.