«Мы разойдемся в разные стороны»: рэпер Natan впервые высказался об измене жене с Лерчек

Женатый рэпер Natan впервые прокомментировал появившиеся в Сети кадры его поцелуев с блогером Лерчек (Валерия Чекалина). В личном блоге певец опубликовал пост, сопроводив его неоднозначной подписью, намекающей на расставание с супругой.

Natan не стал высказываться о видео с его «изменой» жене с Лерчек. Однако рэпер опубликовал в соцсети пост, дополнив его строчкой из своей новой песни, намекнув на разрыв с дизайнером Анастасией Швецовой.

«Мы разойдемся обычно… В разные стороны, в россыпь…» — написал Natan.

Многие решили, что музыкант таким образом дал понять, что развод все же состоится, и он не собирается мириться с женой. «Вы даже бороться за жену не будете?», «А я так тебя уважала», — возмущаются подписчики.

При этом некоторые поддержали певца, призвав не осуждать его поступки, а кто-то даже оценил Лерчек в качестве новой избранницы Natan.

«У всех разные причины. Не нужно осуждать, никто не знает, что может быть завтра. Каждый имеет право быть счастливым», — пишут пользователи Сети.

Напомним, летом в СМИ заговорили о романе женатого Natan и Лерчек, которые познакомились на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Пара демонстрировала заинтересованность друг другом, что вызвало неоднозначную реакцию у публики. Недавно в Сеть попало видео, на котором рэпер и блогер обнимались и целовались, скрывшись от посторонних глаз на шоу. Супруга артиста отказалась комментировать произошедшее и улетела из России в Казахстан. Сам же Natan на вопрос о романе с Лерчек с улыбкой отвечал, что их связывает только дружба.

Ранее сообщалось о том, что участница шоу «Звезды в джунглях» Алана Мамаева раскрыла, что на самом деле связывает Natan и Лерчек.