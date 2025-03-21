Рэпер Natan опроверг слова Айзы о его изменах жене в реалити-шоу

Вокруг рэпера Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) не утихают разговоры. Певец оскандалился после участия в реалити-шоу, закрутив роман с блогером Лерчек и Бьянкой. Однако экс-жена Гуфа Айза Долматова утверждает, что представитель лейбла Black Star «со всем переспал» на проекте, а Алана Мамаева просто уверена в неискренности артиста. Не выдержав нападок в свой адрес, исполнитель решил ответить коллегам по шоу-бизнесу.

По словам Natana, Айза и Алана «снова температурят». Артист уверен: если бы их слова были правдой, в Сеть бы уже выложили соответствующие видео.

«Девчат, сори, но давайте по-чесноку, если б переспал, то как меня гасили на проекте и сливали все подряд, давно бы слили в сеть видос с интимом», — написал певец в своем Telegram-канале.

Артист призвал блогерш успокоиться. Он признался, что устал от бесконечных обсуждений и хайпа. Рэпер призвал уйти от темы шоу, которое уже закончилось и говорить о чем-то другом.

Напомним, Natan помирился с женой после скандала на реалити-шоу. Об этом стало известно после его дня рождения. Рэпер праздновал вместе с супругой в караоке, постоянно обнимал ее и посвящал каждую песню. Сам артист пока никаких комментариев по этому поводу не давал.