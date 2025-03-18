Natan отметил день рождения в объятиях жены после измен с Бьянкой и Лерчек

17 марта рэперу Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов), скандально прославившемуся после участия в реалити-шоу, исполнилось 39 лет. Певец воссоединился во время праздника с женой, несмотря на недавние интрижки с Лерчек и Бьянкой.

Алишер отметил день рождения в одном из караоке-клубов столицы. На праздники присутствовали его родные, друзья и супруга Анастасия Швецова, с которой он был буквально на грани развода.

Вечер супруги провели под аккомпанемент композиций о любви. До самого утра Natan не отходил от Анастасии — кружил ее в танце, обнимал и посвящал песни, как пишет Super в своем сообществе ВКонтакте.

Корреспонденты издания заметили на руке жены артиста обручальное кольцо, а на заставке его телефона — совместное фото с Анастасией. Судя по всему, в отношениях пары царит полная идиллия, и слухи о разводе оказались просто слухами.

Алишер женился на Швецовой в 2012 году. У пары родился сын, которого назвали Натаном.

Natan и Чекалина угодили в скандал после того, как во время съемок шоу были пойманы за страстными поцелуями – хотя в самом начале проекта рэпер уверял, что беззаветно любит свою жену. Отношения с Лерчек Мирзохонов позже пытался опровергнуть, но тщетно – на него ополчились в том числе представители творческой среды, от одного из которых исполнитель получил почетное звание «кринж года». После Алишер закрутил роман с певицей Бьянкой.

Недавно Мирзохонов обратился к Чекалиной и заявил, что у нее все будет хорошо.