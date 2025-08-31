Рэпер Мот захотел, чтобы его песни тоже включили в школьную программу. Об этом сообщает Super.ru.

Рэпер Мот отреагировал на новости о включении в школьную программу песен SHAMANa, Олега Газманова и Дениса Майданова. Он поздравил коллег и выразил надежду на то, что его творчество также будут изучать школьники.

«Если это обогатит знания в плане музыки и словесной беллетристики, почему нет? Мы стремимся к этому, я считаю, что мои песни обладают весьма сносной смысловой нагрузкой и красивыми, витиеватыми текстами. Поэтому было бы неплохо», — заявил он.

Комментарий рэпер дал журналистам перед выходом на большой стадионный концерт, который состоится сегодня в Москве на «ВТБ-Арене».

