«Не нужно заставлять их петь»: Олег Газманов оценил изучение его песен на уроках музыки

Олег Газманов оценил изучение его песен на уроках музыки. Подробности приводит ТАСС.

Несколько недель назад стало известно, что министерство просвещения поддержало инициативу депутатов Госдумы о том, чтобы включить в школьную программу изучение песен Олега Газманова и SHAMAN. Газманов рассказывал, что входил в состав инициативной группы, которая разрабатывала предложение для министерства.

Певец Газманов признал, что ему приятно такое внимание. Артист назвал трогательным включение своих песен в школьную программу. По словам Олега, школьники сейчас проявляют большой интерес к патриотическим произведениям.

«Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное — детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью», — сказал он.

