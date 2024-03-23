Рэпер Моргенштерн* заявил, что готов помочь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что готов помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Соответствующее видео он разместил в своем Telegram-канале.

Алишер* (настоящее имя рэпера) пояснил, что готов помочь закрыть расходы на медицинскую помощь, врачей, операции. Для этого нужно детально описать ситуацию и прислать текст в бот канала.

«Если вы потеряли родного человека или кормильца семьи — мы так же готовы помочь в ближайшее время, но в приоритете пострадавшие — те, кому нужна помощь прямо сейчас. Все, кто хочет присоединиться к нашей акции и помочь прикрепляем реквизиты», — написал рэпер.

Моргенштерн* эмоционально высказался о случившейся трагедии. Он призвал не заниматься «попрошайничеством» и подумать о тех, кто реально сейчас нуждается в помощи.

Теракт в концертном зале случился перед выступлением рок-группы «Пикник» 22 марта. Неизвестные начали стрелять по людям, позже в здании произошел взрыв. Сейчас известно более чем о 130 погибших.

Ранее мы писали, что российские силовики начали допрашивать предполагаемых террористов. Один из них признался, что пошел на убийство ради щедрого вознаграждения. По словам мужчины, заказчики обещали заплатить ему полмиллиона рублей.

*(признан иноагентом на территории РФ)