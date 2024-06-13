«Есть бабки какие-то»: уехавший из России Моргенштерн* рассказал, сколько денег на его счетах

Уехавший из России рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) признался, что за свою карьеру смог накопить порядка 9 миллионов долларов (более 800 млн рублей).

«Есть бабки какие-то.<...> Короче, если все активы посчитать, движки-недвижки плюс цепи-бриллианты-золото, сейчас выходит под девяточку», — сказал музыкант в YouTube-шоу «Вписка».

Он также отметил, что решил продать недвижимость в России. По признанию рэпера, дом в Москве обошелся ему в 165 миллионов рублей, а на продажу он его выставил всего за 150 миллионов.

«Вот такой вот я инвестор», — посетовал Моргенштерн*.

Кроме того, блогер порассуждал о возможности возвращения в Россию и пришел к выводу, что не хочет в Москву из-за «шоу-бизнеса и передвижений с охранниками 24 на 7».

Ранее Моргенштерн* рассказал, что ему запретили въезд в ОАЭ из-за того, что на него затаил «злобу один из правителей» страны. При этом он поблагодарил за это судьбу, так как в Дубае переживал период стагнации –стоял на месте и злоупотреблял алкоголем.

*Признан иностранным агентом на территории России