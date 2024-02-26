Адвокат Жорин назвал причину проживания Моргенштерна* за рубежом

Адвокат рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) Сергей Жорин объяснил, почему артист живет за пределами России и не возвращается на Родину. Об этом пишет NEWS.ru.

Как признался юрист, исполнитель опасается незаконных действий в его отношении в России.

«Он не нарушал закон, не нарушает и не собирается это делать. Никаких уголовных и других дел в отношении его нет. Возможно, он опасается, что могут быть не совсем законные действия в его отношении», - уточнил Жорин.

Адвокат обратил внимание, что общественные деятели написали порядка 20 заявлений с просьбами проверить творчество рэпера на пропаганду наркотиков. Он отметил, что в большинстве случаев защите удалось доказать, что в песнях артиста не было никакой пропаганды.

Кроме того, юрист объяснил, что проживание Моргенштерна* за границей не связано с признанием его иноагентом, поскольку он уехал из России еще до получения подобного статуса.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Моргенштерн* может вернуться в Россию. Она подчеркнула, что проживание музыканта за границей является его личным выбором.

*(признан иноагентом на территории РФ)