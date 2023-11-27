Рэпер Моргенштерн* объявил о закрытии своего музыкального лейбла

Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) поделился со своими подписчиками в социальных сетях важной новостью. Артист закрыл свой музыкальный лейбл, который был основан в прошлом году, передает Lenta.Ru.

Рэпер посвятил этому событию пост на своей странице в социальной сети. По словам Моргенштерна*, никто из российских коллег не добивался такого успеха, как он с лейблом Bugatti Music. Артист вспомнил о проделанном с бывшими компаньонами пути, на котором произошло множество запоминающихся вещей — от получения миллиона доллара за совместную композицию до создания шумных информационных поводов.

Что стало причиной закрытия успешного музыкального лейбла, не сообщается. По слухам, у Моргенштерна* случился разлад с одним из главных партнеров, который проживает и ведет бизнес в Дубае. Сам исполнитель это пока никак не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что у бывшей жены Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) случилась истерика в психиатрической больнице. Девушка принимала участие в съемках проекта Егора Крида.

*признан иноагентом на территории РФ