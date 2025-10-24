Рэпер Макан перед уходом в армию решил избавиться от имущества

Рэпер Макан решил избавиться от имущества перед уходом в армию. В Интернете заметили объявление о продаже его автомобиля. Подробности выяснил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, артист выставил на продажу машину марки BMW M5. На сайте сказано, что иномарка в хорошем состоянии, а пробег чуть больше 70 тысяч километров. Получить за нее владелец хочет 10,5 млн рублей. Но при этом уточняется, что возможен обмен.

К слову, в армию Макан уйдет уже в ноябре этого года. После нескольких проигнорированных повесток в октябре он все же явился в военкомат и прошел медкомиссию. С категорией рэпера он может служить даже в ВДВ. Однако, предварительно, его отправят в элитный полк, в котором сейчас служит актер Глеб Калюжный.

Сам Макан отмечал, что никогда не убегал от призыва. После того, как он пришел в военкомат, стало известно, что все концерты артиста в 2025 году были отменены.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на уход Макана в армию.