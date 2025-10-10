Рэпер Macan отправится служить в армию в конце ноября. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Явившийся на днях по повестке в военкомат рэпер Macan уйдет на службу в армию в ноябре этого года, выяснили журналисты.

6 октября рэперу была вручена повестка об отправке в армию. Род войск, в которых будет служить Macan, пока не определен. Не исключено, что музыканта отправят туда же, где сейчас находится актер Глеб Калюжный. Известно, что в день отправки на службу Macan будет единственным призывником.

По данным журналистов, рэпер полностью здоров — ему присвоили категорию годности А.

Ранее СМИ писали о многочисленных повестках в адрес рэпера, которые он игнорировал. Позже появилась информация о грядущем уголовном деле в отношении Macanа из-за уклонения от призыва.

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Бородин призвал запретить Macan в России из-за отсутствия патриотизма.