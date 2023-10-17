Рэпер L'One рассказал, почему запретил детям слушать Инстасамку

Исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) находится на пике популярности. Ее песни привлекают молодое поколение. О творчестве певицы высказался рэпер L'One.

Артист признался, что запретил слушать своим детям песни Инстасамки, чтобы те понимали: что такое хорошо, а что — плохо.

«Они понимают, что это плохо, и могут послушать со своими друзьями где-нибудь... Понимание того, что это плохо, должно быть в голове», — рассказал он в эфире программы «Надо обсудить».

Критично рэпер отнесся к песне Зотеевой «За деньги да». По словам L'One, ему не нравится посыл, будто за деньги можно сделать, что угодно.

«Как бы танцевальная песня ни о чем, но на самом деле о чем», — порассуждал Леван Горозия (настоящее имя артиста).

Напомним, рэпер много лет счастлив в браке с супругой Анной. В 2021 году глава семейства поделился радостной новостью: Анна родила третьего ребенка. Получается, что L'One стал многодетным отцом.

Несколько лет назад L`One со скандалом ушел из продюсерского центра Black Star. Тогда Тимати (в то время он еще имел отношение к компании) запретил артисту использовать сценический псевдоним и исполнять песни, которые сделали его известным