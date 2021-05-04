35-летний рэпер L'One стал многодетным отцом

Рэпер Леван Горозия, известный как L'One, уже много лет счастлив в браке с супругой Анной. И теперь глава семейства поделился радостной новостью: Анна родила третьего ребенка. Получается, что L'One стал многодетным отцом.

Артист опубликовал фото из роддома. На снимке он одет в защитный медицинский халат и шапочку, судя по которым он присутствовал при родах.

«Мой самый важный трехочковый в жизни! @myinspiration спасибо за все! Все песни мира о любви тебе!», — поблагодарил Леван супругу.