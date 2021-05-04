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35-летний рэпер L'One стал многодетным отцом

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Леван и Анна Горозия

Фото: www.instagram.com/myinspiration

Леван Горозия поделился своей радостью с поклонниками.

Рэпер Леван Горозия, известный как L'One, уже много лет счастлив в браке с супругой Анной. И теперь глава семейства поделился радостной новостью: Анна родила третьего ребенка. Получается, что L'One стал многодетным отцом.

Артист опубликовал фото из роддома. На снимке он одет в защитный медицинский халат и шапочку, судя по которым он присутствовал при родах.

«Мой самый важный трехочковый в жизни! @myinspiration спасибо за все! Все песни мира о любви тебе!», — поблагодарил Леван супругу.

Фото: www.instagram.com/l_one_mars

Анна и Леван познакомились до того, как он стал известным. Поженились влюбленные 8 лет назад. В семье до сегодняшнего дня росли 7-летний Михаил и 3-летняя Софико.

Напомним, несколько лет назад L`One со скандалом ушел из продюсерского центра Black Star. Тогда Тимати (в то время он еще имел отношение к компании) запретил артисту использовать сценический псевдоним и исполнять песни, которые сделали его известным. Расставание с продюсерами сопровождалось взаимными обвинениями в некрасивом поведении. Но на днях стало известно, что Леван вернул себе псевдоним.

Фото и видео: Instagram

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