35-летний рэпер L'One стал многодетным отцом
Фото: www.instagram.com/myinspiration
Рэпер Леван Горозия, известный как L'One, уже много лет счастлив в браке с супругой Анной. И теперь глава семейства поделился радостной новостью: Анна родила третьего ребенка. Получается, что L'One стал многодетным отцом.
Артист опубликовал фото из роддома. На снимке он одет в защитный медицинский халат и шапочку, судя по которым он присутствовал при родах.
«Мой самый важный трехочковый в жизни! @myinspiration спасибо за все! Все песни мира о любви тебе!», — поблагодарил Леван супругу.
Фото: www.instagram.com/l_one_mars
Анна и Леван познакомились до того, как он стал известным. Поженились влюбленные 8 лет назад. В семье до сегодняшнего дня росли 7-летний Михаил и 3-летняя Софико.
Напомним, несколько лет назад L`One со скандалом ушел из продюсерского центра Black Star. Тогда Тимати (в то время он еще имел отношение к компании) запретил артисту использовать сценический псевдоним и исполнять песни, которые сделали его известным. Расставание с продюсерами сопровождалось взаимными обвинениями в некрасивом поведении. Но на днях стало известно, что Леван вернул себе псевдоним.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram