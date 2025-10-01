Рэпер HammAli объявил, что скоро в первый раз станет отцом. Об этом он сообщил в соцсетях.

Жена рэпера HammAli Эмили беременна. Артист выложил совместную фотосессию с супругой, на которой видно, что она находится на последних сроках беременности. Рэпер признался, что хранил этот секрет от поклонников до конца.

«Я все время хранил это в тайне, но не сдержался. Я безмерно благодарен Всевышнему за все, что происходит в моей жизни! Скоро мы станем папой и мамой», — подписал снимки он.

В комментариях HammAli поздравляют не только фанаты, но и его коллеги — Бахтияр Алиев, DJ Smash и Артем Качер.

«Легких родов Эмили, пусть малыш родится здоровым!», «Какое счастье! Дай бог здоровья вам и малышу», — написали подписчики.

