Рэпер Гуф устроил наркотический загул и показал видео с издевательствами над женой

43-летний рэпер Гуф, ранее лечившийся в связи с употреблением запрещенных веществ, опубликовал в соцсетях несколько видео с издевательствами над женой. Их ссора произошла в Таиланде, где сейчас находится пара и маленький ребенок.

Артист забрал документы женщины и ребенка, чтобы те не улетели в Москву. На одном из видео супруга плачет и умоляет вернуть паспорта.

Также она заявила, что наркотики «выжали все соки» из Гуфа.

«Хватит издеваться!» - кричит супруга исполнителя на кадрах, обещая вызвать полицейских.

Рэпер не только не успокаивает жену, но и провоцирует продолжение ссоры. Гуф обвинил ее в том, что не позвал родителей на свадьбу. По слухам, женщины недолюбливают друг друга. Артист также упомянул мать супруги. «Кто твоя мама, где она сейчас?» - интересуется он.

Потом Гуф сообщил, что «умирает» и попросил вызвать врачей. На помощь музыканту вылетела сестра.

Ранее сообщалось, что Гуф подарил жене бриллиантовый браслет за несколько миллионов.