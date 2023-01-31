Сколько стоит роскошный подарок Гуфа новой жене

Свой 27-й день рождения фотомодель и дизайнер Юлия Королева отметила вместе с дочерью на курорте в Таиланде.

В подарок от мужа она получила роскошное бриллиантовое колье, которое эксперты уже оценили в 2,2 млн рублей.

Юлия радостно выложила видео с подарком в Сеть, сопроводив его хлесткой благодарностью. Но при этом проговорилась: «Муууж… мне тебя очень не хватает».

Хейтеры тут же поспешили отыскать дарителя. И выложили другое видео.

«Мальчишник» под бутылку водки и селедочку, где Гуф явно играет первую скрипку. И, похоже, ничуть не печалится разлукой с любимой супругой.

Напомним, летом 2013 года Алексей Долматов (Гуф) расстался со свей первой дамой сердца Айзой из-за измен и наркотической зависимости. Говорят, Гуф сутками пропадал неизвестно где, бросив семью и заставляя переживать, что с ним.