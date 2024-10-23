Адвокат Сергей Жорин назвал ложью информацию о том, что Гуф приставал к девушке

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, не приставал к девушке. Об этом сообщил Telegram-каналу Baza адвокат музыканта Сергей Жорин.

Он назвал ложью появившуюся в СМИ информацию о том, что Гуф якобы избил парня, заступившегося за сестру. В ходе разбирательства выяснилось, что участники инцидента не являются родственниками.

По данным источника канала, конфликт начался в бане, где проводил время рэпер. Гуфу не понравилось, что его снимает на телефон администратор заведения, поэтому между знакомым музыканта и работником бани завязался конфликт.

В итоге у администратора отобрали мобильный и дали в ухо. При этом, по словам представителей музыканта, сам Гуф в потасовке не участвовал. Девушка в конфликте не фигурировала.

Пострадавший сразу же обратился в полицию и написал заявление, поэтому всех присутствовавших отправили в отделение.

Ранее сообщалось о задержали Гуфа в Подмосковье. Он якобы приставал к девушке, которая позвонила брату, и началась драка.