Рэпер Гуф совершил попытку побега из рехаба из-за сильной ломки

Рэпер Гуф совершил попытку побега из рехаба, в который попал после дебоша. У артиста завязался конфликт во время отдыха в бане, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в клинике у Гуфа случился припадок из-за сильной ломки. Рэпер резко отказался от запрещенных препаратов, поэтому ему пока еще сложно дается восстановление. Недавно он и вовсе вышел из себя — стал нажимать на кнопку тревоги и требовал, чтобы его выпустили.

В итоге побег артиста не удался. Врачи его остановили и успокоили. Буйство звездного пациента списали на припадок. Полицию медики вызывать не стали.

Отметим, что, по словам возлюбленной Гуфа, в рехабе он носит браслет, который отслеживает его местоположение. Это необходимо, чтобы он не сбежал. Пока никто из близких рэпера не знает, сколько продлится его лечение в клинике.

Ранее стало известно, что Гуф не стал отменять концерты из-за установки электронного браслета.