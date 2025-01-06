Раскрыт гонорар Стивена Сигала за корпоратив в России: есть особое условие

Актер Стивен Сигал готов выступить на корпоративе в Москве за 200 тысяч евро. Как сообщает Telegram-канал Baza, о приезде знаменитости никому нельзя рассказывать – это особое условие.

По данным источника, в сумму 200 тысяч евро включены трансфер, проживание, выступление Сигала, две поздравительные речи, которые он будет читать по тексту и пять фотографий с кумиром.

Звезда хочет, чтобы ему обеспечили перелет, передвижение по городу, проживание в гостинице и питание на протяжении всей поездки. А на концертной площадке должны быть специальный свет и звукоусилители. Артист просит личную охрану и сотрудников на площадке.

Отмечается, что особым условием приезда звезды является конфиденциальность. Запрещены любые упоминания в прессе и на телевидении, а также запись выступления Стивена. Но делать снимки на телефон можно.

Знаменитость готов выступить 50 минут с ансамблем. Мероприятие может быть отменено или перенесено из-за болезни артиста. А если сам Стивен или кто-то из его родных умрет, то организаторы вернут деньги в случае, если новую дату выступления не получится согласовать.

Ранее мы писали о том, что актрисе Эвелине Бледанс подарили именной самогонный аппарат.