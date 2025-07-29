Рэпер Гуф отреагировал на новости о включении в список угроз нацбезопасности Украины

Директор рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) рассказала, что музыкант не знал о включении в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее исполнителя внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Помимо этого, он попал в базу украинского «Миротворца». Музыканта, напомним, обвинили в незаконной гастрольной деятельности в Крыму и сознательном нарушении госграницы Украины на Донбассе.

«Нам об этом ничего не известно», — пояснила представитель артиста в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, Гуф и его команда не вели «незаконную гастрольную деятельность» на территории Крыма, а также не пересекали границу Украины.

Ранее певца Олега Газманова объявили в розыск на Украине. Это сообщение артист посчитал поздравлением с днем рождения.