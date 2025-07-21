Газманов посчитал поздравлением с днем рождения сообщение о розыске на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Олег Газманов прокомментировал сегодняшние новости об объявлении его в розыск на Украине. Певец предположил, что его таким образом хотели поздравить с днем рождения, который он отметит 22 июля.

«Я всю жизнь писал и пишу стихи и музыку для своего народа и страны. Они считают это преступлением. Комментировать тут нечего. Видимо, они решили так „поздравить“ меня с днем рождения», — рассказал он.

Напомним, в этом году исполнитель отпразднует свой 74-й день рождения.

Газманов не единственный артист, которого объявляют в розыск на территории Украины. До этого с такими же санкциями столкнулись Николай Басков и Борис Корчевников.

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