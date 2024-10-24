Рэпер Гуф лег в рехаб после дебоша в Подмосковье

Российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) лег на лечение в рехаб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, музыкант мог специально приехать в медучреждение в Наро-Фоминске, чтобы избежать наказания за дебош в банном комплексе. При этом лечащие врачи исполнителя планируют перевести его в частную клинику в Москве.

Уточняется, что если Гуф проведет в столичной лечебнице три месяца, то ему удастся избежать административного наказания за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Помимо этого, рэпера не смогут арестовать по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия»).

Напомним, конфликт с участием Гуфа начался с того, что музыкант в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковной Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Изначально артист снял баню на два часа и оплатил их, но позже попросил продлить на три часа. Помимо этого, Долматов требовал, чтобы в заведении отключили камеры. Когда пришла пора платить, артист отказался.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил правоохранителя. В результате против рэпера возбудили дела по статьям о мелком хулиганстве и грабеже с применением насилия.

Меру пресечения звезде должны избрать 25 октября.

Ранее адвокат Сергей Жорин назвал ложью информацию о том, что Гуф приставал к девушке в банном комплексе.