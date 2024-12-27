Рэпер Элджей вышел в свет с новой возлюбленной после свадьбы экс-жены Ивлеевой

Бывший муж блогерши Анастасии Ивлеевой впервые за долгое время появился на публике с новой возлюбленной. Рэпер Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, посетил премьеру фильма с 29-летней певицей Анной Онановой, известной как ANIKV.

Пара предстала перед фотографами на красной дорожке ленты «Последний ронин». Молодые люди выглядели эффектно. Музыкант выбрал наряд в байкерском стиле с потертыми и спущенными джинсами, широким ремнем. Он был в черных ботинках и объемной куртке. Спутница Элджея позировала в бархатном пальто, коротких шортах и белых чулках.

Звезды не комментировали свои романтические отношения, но вели себя словно пара. Они держались за руки и не отходили друг от друга. Напомним, что о новом романе артиста стало известно несколько месяцев назад.

Что касается бывшей жены Элджея, с которой он был в браке с 2019 по 2021 год, то она снова вышла замуж. Ивлеева официально узаконила отношения с телеведущим канала «Культура» Филиппом Бегаком.

Недавно PR-специалист Ольга Мигунова в беседе с WHOOPEE.ru рассказала, сможет ли Ивлеева возобновить карьеру после скандала благодаря браку.

«Свадьба Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака — важный поворотный момент в ее карьере. Теперь она связана с интеллигентной и уважаемой семьей, что открывает новые горизонты. Это может стать ее шансом на кардинальные изменения имиджа и профессионального пути», — пояснила эксперт.

Кроме того, по мнению Ольги, Настя может уйти в кино.

«Связи с Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским могут стать отличным стартом для кинопроектов», – подчеркнула эксперт.

Ранее мы писали о том, что Киркоров простил Ивлееву, которую ранее называл «мерзкой крысой».