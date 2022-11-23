Элджей в прошлом: Настя Ивлеева призналась в любви состоятельному мужчине

Личная жизнь Насти Ивлеевой давно находится под пристальным наблюдением прессы. На это повлияли и запутанные отношения девушки с экс-супругом Элджеем, и участие звезды в романтическом проекте «Сердце Ивлеевой». Тем не менее на этот раз Настя сама подарила журналистам инфоповод. Так, в своём Telegram-канале она поделилась фотографией с мужчиной, которую интригующе подписала: «Люблю».

На снимке изображён Роман Каграманов, у которого в социальной сети больше 3-х миллионов подписчиков. К слову, молодые люди неоднократно говорили о том, что их связывают только дружеские отношения, а совсем недавно звёзды приняли совместное участие в шоу «Тревел-Баттл».