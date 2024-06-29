Рэпер Элджей напал на журналиста после вопроса о долгах Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне Элджей выступил в Москве вместе с певицей ANKIV. После окончания мероприятия рэпер поехал на вокзал, где его ждал поезд до Санкт-Петербурга. Однако на платформе Элджея встретили журналисты, которые решили узнать о том, как он относится к новым долгам бывшей возлюбленной Насти Ивлеевой. Представитель прессы решил узнать, не просила ли блогерша денег в долг.

«А тебе может помочь с деньгами?» — спросил рэпер журналиста.

После этого Элджей ударил журналиста по камере, а члены его команды начали оттеснять мужчину, который снимал все происходящее. В итоге рэпер скрылся от журналистов в вагоне.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов рассказал о снизившихся доходах рэпера Элджея.