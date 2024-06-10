«Творческий спад»: продюсер объяснил, куда пропал экс-муж Насти Ивлеевой Элджей

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов объяснил, куда пропал бывший муж блогера Насти Ивлеевой, рэпер Элджей. Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам продюсера, музыкант пропал из инфополя из-за «творческого спада». Он также отметил, что в последнее время у артиста существенно упали гонорары.

«Элджей действительно пропал сейчас с радаров концертной деятельности. Гонорары у него упали буквально в три раза. Я не могу сказать, пропал ли он насовсем. Но я так понимаю, у него сейчас какой-то творческий спад. По крайней мере музыкальную деятельность он поставил на стоп. Если он сейчас как-то себя реанимирует вновь, как артист, то я думаю, что с новой веткой развития, он будет по-прежнему популярен, да и, соответственно, будет спросом пользоваться», - поделился Дворцов.

Помимо этого, шоумен предположил, что рэпер пострадал из-за скандала вокруг «голой» вечеринки бывшей супруги.

«Безусловно, это связано с тем, что он очень много негатива по поводу себя сбрасывал в прессу. Какие-то отголоски от Насти Ивлеевой на нем тоже отразились. Ее голая вечеринка повлияла, к сожалению, на него», - добавил он.

Ранее мы писали, что на Настю Ивлееву заявили в ФАС за слоган её нового ресторана Nudles by Ivleeva в Москве.