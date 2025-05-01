Рэпер Егор Крид признался, что не женится на девушке, которая родит ему ребенка

Рэпер Егор Крид во время стрима высказался об отношениях, браке и детях. Он признался, что не считает нужным жениться на девушке, которая родит ему ребенка. Позже в соцсетях артист заявил, что его слова были вырваны из контекста.

В Интернете завирусился отрывок из прямого эфира Егора, в котором он рассказал, что беременность не означает, что девушка сразу получит предложение руки и сердца. Он пояснил, что без штампа в паспорте в дальнейшем, если отношения не зададутся, проще разойтись.

«Ну вот сделали вы ребенка. Захотел ты, чтобы она была мамой твоих детей. А потом случилось что-то, и ты понимаешь, что не хочешь больше быть с этим человеком. Если вы не женаты, то все как бы попроще», - порассуждал Крид.

Из-за того, что многие поклонники поняли его неправильно и начали критиковать, рэпер решил еще раз поднять эту тему уже после эфира. Он отметил, что его ночные мысли «перевернули».

«Вырвать из контекста – сделать новость. Они схавают», - заявил Егор.

Также рэпер высказался о хейтерах после этой ситуации. По его словам, его критикуют уже много лет, но из-за этого он становится только сильнее.

Ранее певица Mia Boyka назвала обиженным ребенком Егора Крида.