«Как обиженный ребенок»: Mia Boyka разнесла Егора Крида, который хотел отменить концерт из-за зрителей

Mia Boyka назвала обиженным ребенком Егора Крида после инцидента на концерте. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Mia Boyka, которую еще недавно критиковал Егор Крид после скандала с квадроберами, похоже, решила ответить музыканту. Она обратила внимание на концерт певца в Астрахани - тогда одной из фанаток Крида стало плохо и она попросила помочь ей. Однако позже выяснилось, что девушка просто хотела воды - Крид демонстративно не стал передавать в руки поклонницы воду, подозревая, что та симулирует.

В итоге спустя время Крид ушел со сцены, а зрителям пришлось хором просить у певца прощения.

Mia Boyka назвала такое поведение музыканта недопустимым и сравнила его с ребенком.

«Как вы считаете, имеет ли право артист, будучи публичным человеком, в осознанном возрасте и здравом уме, обижаться на своем концерте на свою аудиторию? Прекращать концерт и просто стоять, как обиженный ребенок, как обиженный мальчик и ждать каких-то действий от аудитории», - задалась вопросом она.

Ранее мы писали о том, что певица MIA BOYKA зарегистрировала свое лицо в Роспатенте.