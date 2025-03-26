Рэпер Егор Крид пожаловался на постоянное преследование со стороны фанатки

Популярный российский рэпер Егор Крид рассказал о поклоннице, которая его регулярно преследовала и даже пыталась попасть в его номер в Дубае. Об этом пишет издание «Абзац».

Артист признался, что он часто вынужден маскироваться, менять образ и стиль для того, чтобы на улице не привлекать внимание. При этом у рэп-исполнителя есть настолько внимательные фанатки, буквально знающие о каждом его шаге.

«У меня есть одна фанатка, которая меня преследует практически всегда. Она находит мои координаты, знает, где я появлюсь», – поделился музыкант.

По словам знаменитости, эта поклонница смогла приехать к кумиру, когда он находился за пределами России. Рэпер был приглашен в качестве ведущего на мероприятие в Дубае. Одержимая слушательница Крида узнала о его планах и полетела следом за ним в крупнейший город ОАЭ. В частности, у нее получилось найти место и район, в котором остановились артист и сопровождающие его люди.

«Как она смогла найти это место и район, в котором мы остановились – до сих пор диву даюсь. Она пыталась попасть ко мне в номер», — высказался он.

Крид добавил, что после беседы поклонница пропала и пока не появляется.

Незадолго до этого Егор Крид опозорился, назвав Евгения Онегина хорошим писателем.