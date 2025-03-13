«Не удивляйтесь, когда вам прилетит в ответ»: Егор Крид разозлился на хейтеров

Рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал в Сети эмоциональный пост, который посвятил хейтерам. Артист заявил, что до сих пор не может понять, откуда в интернете столько «больных на голову» людей.

Певец задался вопросом: «Чем вообще надо быть, чтобы писать грязь в комментариях?». После этого он раскрыл личные отношения с хейтерами. По словам Егора, он уже привык к критике. Больше всего артиста в данной ситуации волнуют «неокрепшие умы». Крид боится, что они, не справившись с негативом, начнут делать ужасные вещи.

«Так не должно быть. Общество само уничтожает общество и делает из людей тех, кто потом совершает ужасные вещи в ответ на все это и попадает в новости. Делая дерьмо, не удивляйтесь, когда оно прилетит к вам в тройном размере», — написал Крид.

Ранее сообщалось, что 30-летний артист показал себя после кардинального преображения. Фанаты Егора написали, что к ним «вернулся краш».