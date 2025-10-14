Суд Москвы начнет бракоразводный процесс Оксаны Самойловой и Джигана 28 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Осенью 2025 года Оксана подала на развод с Джиганом. Будучи в браке, супруги стали многодетными родителями. На данный момент знаменитости не комментировали проблемы в семье и не называли причин развода.

По информации источника, московский суд начнет процесс по делу о разводе Самойловой и Джигана 28 октября.

«Иск о расторжении брака принят к рассмотрению. Беседа по иску назначена на 28 октября», — пишет РИА Новости.

