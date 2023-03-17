«Давняя проблема с носом»: жена Джигана Оксана Самойлова готовится к операции

В последнее время поклонники все больше волнуются за семью рэпера Джигана. Сначала артист пожаловался на здоровье и оказался в лечебном центре, а потом спровоцировал слухи о проблемах с женой Оксаной Самойловой. Звезды не было на праздновании дня рождения младшего сына, а брюнетка перестала выкладывать с ним фото и проводила время в одиночестве. Как только супруги отдалились друг от друга, у бизнес-леди ухудшилось самочувствие.

Оксана напугала фанатов, когда опубликовала видео в слезах. Девушка пожаловалась на болезнь, но не рассказала, что именно с ней происходит. Чуть позже она призналась, что была в больнице. Врачи рекомендовали ей сделать операцию по исправлению носовой перегородки. Самойлова призналась, что с 2020 года испытывает проблемы с носом. Поэтому хирургическое вмешательство ей действительно необходимо. Ведь из-за искривленной носовой перегородки она часто страдает гайморитом.

«Я сходила на прием к доктору. Все хорошо, я выздоравливаю. Кроме того, что мне надо делать операцию по исправлению перегородки», – поделилась жена артиста в личном микроблоге.

Оксана призналась, что очень переживает по этому поводу и хочет проконсультироваться с теми, кто делал подобную операцию. Активная блогерша обратилась к своим подписчикам.

«Девчат, кто делал операцию именно по исправлению перегородки, без ринопластики. Поделитесь, вы начали дышать? Как реабилитация? Были ли синяки?» – поинтересовалась Самойлова.

Сам рэпер пока не комментирует состояние супруги. Джиган продолжает публиковать архивные фото с любимой и писать о чувствах к ней. Поклонники считают, что таким образом звезда выпрашивает у жены прощение.

Ранее мы писали о том, как известный блогер подтвердил измену Джигана Оксане Самойловой.