Рэпер Джиган раскрыл правду о расставании с женой Оксаной Самойловой

С начала сентября поклонники рэпера Джигана подозревали, что он поссорился и расстался с женой, так как они перестали появляться вместе на публике и в блогах друг друга. Но, как оказалось, эти новости нужны были для пиара пары, запускающей новое реалити-шоу. Об этом рассказал сам артист.

Telegram-канал «Светский хроник» опубликовал отрывок из нового интервью Джигана, в котором он делился, что скоро они с Оксаной выпустят шоу о своей семье. Поэтому слухи о расставании супругов были лишь фейком, а распространение их в Сети и в СМИ помогло подогреть интерес к новому проекту.

«Мы снимаем новое шоу, большое шоу, которое выйдет в этом году. Оно про нашу семью. Реалити», - пояснил Джиган.

Отметим, что звездная семья уже неоднократно снималась в различных реалити. Кроме того, дети Самойловой и Джигана выпускали свои влоги на YouTube-канале, в которых делились самыми яркими моментами своей жизни. При этом старшая наследница артиста предпочитает реже остальных появляться в публичном пространстве. Оксана делилась, что Ариела даже просила больше не показывать ее в соцсетях. Однако со временем девочка смирилась с медийностью родителей и вновь начала соглашаться на съемки.

