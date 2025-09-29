Дочь Джигана и Самойловой стала готом после сообщений о расставании родителей

Старшая дочь рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой примерила готический образ. О смене имиджа Ариелы поклонники узнали случайно, так как видео с девочкой появилось не в ее аккаунте, а на странице в соцсети ее друга.

В ролике, которым поделился молодой человек, звездная наследница была с прямыми черными волосами, кожаных штанах и куртке, а на лице был яркий темный макияж. В таком образе фанаты даже не сразу узнали школьницу, так как привыкли видеть ее совсем другой. Теперь же в Сети обсуждают, что это – переходный возраст или подростковый бунт на фоне слухов о проблемах в семье.

Уже не первую неделю Оксана Самойлова очень редко выходит на связь, что ей совсем несвойственно. Также в ее блоге совсем не появляется муж. Даже на фото с Дня знаний Джигана не оказалось рядом с женой и детьми. Пользователи подозревают, что супруги по какой-то причине могли поссориться и расстаться, но пока не спешат делиться этой информацией с публикой.

При этом, по словам продюсера Сергея Дворцова, ждать звездного развода не стоит. В беседе с сайтом «Страсти» он делился – брак Джигана и Самойловой взаимовыгодный, поэтому они окончательно не расстанутся. А эти слухи о том, что они разошлись, могут быть лишь пиаром.

Ранее певица Алсу сравнила себя с Оксаной Самойловой.