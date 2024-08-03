Рэпер Джиган отметил 39-й день рождения на Мальдивах в окружении семьи. Об этом стало известно из соцсетей.

2 августа рэперу Джигану исполнилось 39 лет. Музыкант решил отметить праздник в кругу семьи во время отпуска на Мальдивах. В итоге для дня рождения сотрудники отеля выделили целую территорию только для семьи Самойловой — часть пляжа, катамараны, лодки, ресторан.

В какой-то момент Оксана вместе с детьми завела мужа в океан, где ему торжественно вручили торт.

«Сегодня мы 15 раз отмечаем твой день рождения вместе. За эти 15 лет нас стало сильно больше. Самое большое счастье в жизни — встречать свой день рождения в кругу семьи, в объятиях своих детей и любимых», — поздравила супруга Самойлова.

Вечером сотрудники отеля устроили семье праздничный ужин на побережье — в конце Джигану вручили еще один двухъярусный торт.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова обратилась к старшей дочери в день ее 13-летия.