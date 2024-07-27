«Не могу принять»: Оксана Самойлова обратилась к старшей дочери в день ее 13-летия

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова призналась, что очень переживала из-за предстоящего дня рождения старшей дочери Ариелы, так как девочка попросила не устраивать никаких торжеств по этому поводу. Жена рэпера Джигана прислушалась к желанию подростка, но все же устроила семейный праздник и поздравила дочь с 13-летием.

О том, как прошло мероприятие Оксана показала в своем блоге.

«Я и сейчас не могу принять того, что ты взрослеешь и отдаляешься, и дальше мы будем близки уже в каких-то совершенно новых, других точках. А я так хочу посадить тебя на ручки, крепко-крепко обнять прямо всю и никуда не отпускать», - обратилась Самойлова к Ариеле.

Она признала, что это может звучать не совсем адекватно, а также посетовала, что дочь повзрослела слишком быстро.

«Я тебя очень люблю. И даже когда я не права, все равно тебя очень люблю. И когда ты не права, я тебя очень люблю», - призналась Оксана.

Ранее старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана устроилась на работу официанткой. До этого звездная пара объявила об окончании музыкальной карьеры 13-летней Ариелы из-за хейта в сторону подростка.