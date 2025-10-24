Джиган рассказал об отношениях с сыном после расставания с Оксаной Самойловой. Об этом стало известно в эфире шоу «Чарт Яндекс Музыки» от Like FM.

В новом интервью артист признался, что в последнее время часто берет сына в спортзал и на мероприятия. По словам Джигана, Давиду хочется находиться рядом с отцом не только дома, но и на его работе.

«Я его беру постоянно теперь, потому что он просит сам. Например, к вам сегодня еду, он говорит: «Ты куда?». Я говорю: «Я на радио». Он один пацан в семье, постоянно с девчонками ему вообще классно, но он уже повзрослее стал», — рассказал артист.

Джиган заявил, что семья играет большую роль в его жизни: на многие песни рэпера вдохновила Оксана Самойлова.

Напомним, осенью 2025 года Самойлова подала на развод с Джиганом. Модель не стала называть причин разрыва, но в беседе с журналистами уточнила, что их расставание — не пиар.

