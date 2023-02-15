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21:15, 15 февраля 2023
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Рэпер Джиган лег в больницу, где лечат от наркотической зависимости

37-летний рэпер Джиган найден в психиатрической клинике.

Рэпер Джиган лег в больницу, где лечат от наркотической зависимости

Фото: Lomohov Anatoly/East News

37-летний рэпер Джиган лежит в частной психиатрической клинике, где предусмотрена реабилитация от разных зависимостей, включая наркотическую, алкогольную и табачную. В больнице также лечат позвоночник и решают проблемы с опорно-двигательной системой.

Об этом сообщило издание Super.ru со ссылкой на источник.

Издание сравнило интерьер на снимках пациентов с фотографиями самой клиники. Оказалось, что они совпадают, что только подтверждает информацию о местонахождении Джигана.

О его диагнозе и причинах попадания в клинику ничего не известно.

Напомним, сначала жена рэпера Оксана Самойлова на две недели пропала из соцсетей, а затем ее мужа нашли в больнице. Рэпера сняли за обедом в больничной столовой, на его лице был большой фингал.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Super.ru
Теги:
#Джиган
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#психиатрическая клиника
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#наркотики
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#алкоголь
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#неврозы
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