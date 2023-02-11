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07:00, 11 февраля 2023
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Лицо изуродовано: рэпер Джиган попал в больницу после возвращения в Россию

37-летний рэпер Джиган попал в больницу после возвращения в Россию.

Лицо изуродовано: рэпер Джиган попал в больницу после возвращения в Россию

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Рэпер Джиган и его семья вернулись после путешествия в Россию несколько дней назад. Но произошло странное – его жена Оксана Самойлова перестала появляться в соцсетях, а музыканта и вовсе заметили в одной из клиник Москвы с травмой лица.

Рэпера поймали в больничной столовой. У Джигана буквально изуродовано лицо – под глазом виден огромный фингал.

Эксклюзивное фото оказалось в распоряжении издания Super.ru.

Кто нанес ему удар и как вообще появилась травма – неизвестно. Ситуация в семье тоже вызывает вопросы.

Самойлова 10 февраля вышла в соцсети и сообщила, что семья прилетела в Россию «дней 10 назад». По возвращении четверо детей Самойловой заболели. Блогер попросила подписчиков ни о чем не спрашивать.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Super.ru
Теги:
#Джиган
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#Оксана Самойлова
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#синяки под глазами
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