Лицо изуродовано: рэпер Джиган попал в больницу после возвращения в Россию

Рэпер Джиган и его семья вернулись после путешествия в Россию несколько дней назад. Но произошло странное – его жена Оксана Самойлова перестала появляться в соцсетях, а музыканта и вовсе заметили в одной из клиник Москвы с травмой лица.

Рэпера поймали в больничной столовой. У Джигана буквально изуродовано лицо – под глазом виден огромный фингал.

Эксклюзивное фото оказалось в распоряжении издания Super.ru.

Кто нанес ему удар и как вообще появилась травма – неизвестно. Ситуация в семье тоже вызывает вопросы.

Самойлова 10 февраля вышла в соцсети и сообщила, что семья прилетела в Россию «дней 10 назад». По возвращении четверо детей Самойловой заболели. Блогер попросила подписчиков ни о чем не спрашивать.