Рэпер Джиган и Оксана Самойлова готовятся стать родителями в пятый раз

Блогерша Оксана Самойлова рассказала, что они с рэпером Джиганом готовы стать родителями в пятый раз. По ее словам, они уже «работают» над этим вопросом. Об этом сообщает Woman.ru.

На данный момент звездные супруги воспитывают трех дочерей и сына. Оксана неоднократно говорила, что собирается сосредоточиться на воспитании детей и больше не рожать. При этом Джиган заявлял, что хотел бы еще одного ребенка. И, по всей видимости, ему удалось уговорить жену.

«Я абсолютно готова! Мы активно работаем над этим вопросом», - заявила Самойлова.

Несмотря на то, что у Оксаны уже есть три дочери, она хочет еще одну девочку. По ее словам, в доме уже готова свободная комната для новой малышки.

Напомним, что несколько лет назад Самойлова и Джиган оказались на грани развода. Блогерша не пускала мужа домой и отказывалась принимать от него подарки. Поклонникам Оксана рассказывала, что на протяжении долгого времени закрывала глаза на ошибки супруга, но достигла своего предела. В итоге супругам удалось помириться и наладить отношения. Фанаты предполагали, что весь скандал был прогревом нового альбома рэпера.

Ранее Оксана Самойлова и Джиган рассказали о будущем старшей дочери.