«Не хочет быть артисткой»: Самойлова и Джиган высказались о будущем старшей дочери
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Оксана Самойлова и Джиган высказались о будущем старшей дочери. Подробности приводит Super.ru.
Звездная пара раскрыла, что уже думает о карьере Ариелы. На красной дорожке Премии МУЗ-ТВ 2025 Джиган раскрыл, что девочка не хочет идити по стопам отца и становится певицей.
Кроме того, недавно у рэпера вышел трек, который он записал дуэтом с Ариелой. По словам Джигана, ему пришлось уговорить 13-летнюю наследницу поучаствовать в записи только благодаря тому: она согласилась, так как песня предназначалась для благотворительного альбома.
«Она не хочет дальше работать официанткой, не хочет быть артисткой, но так как это был благотворительный альбом в преддверии Дня защиты детей, она согласилась», — рассказал Джиган.
Также певец признался, что через десять лет видит Ариелу чеерез десять лет максимально счастливой и веселой.
В личном блоге артист признался, что ему понравилось работать с Ари. По его словам, школьница много занималась, благодаря чему ее вокальные способности стали лучше. Совместная песня отца и дочери называется «Часть меня».
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