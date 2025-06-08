«Не хочет быть артисткой»: Самойлова и Джиган высказались о будущем старшей дочери

Оксана Самойлова и Джиган высказались о будущем старшей дочери. Подробности приводит Super.ru.

Звездная пара раскрыла, что уже думает о карьере Ариелы. На красной дорожке Премии МУЗ-ТВ 2025 Джиган раскрыл, что девочка не хочет идити по стопам отца и становится певицей.

Кроме того, недавно у рэпера вышел трек, который он записал дуэтом с Ариелой. По словам Джигана, ему пришлось уговорить 13-летнюю наследницу поучаствовать в записи только благодаря тому: она согласилась, так как песня предназначалась для благотворительного альбома.

«Она не хочет дальше работать официанткой, не хочет быть артисткой, но так как это был благотворительный альбом в преддверии Дня защиты детей, она согласилась», — рассказал Джиган.

Также певец признался, что через десять лет видит Ариелу чеерез десять лет максимально счастливой и веселой.

В личном блоге артист признался, что ему понравилось работать с Ари. По его словам, школьница много занималась, благодаря чему ее вокальные способности стали лучше. Совместная песня отца и дочери называется «Часть меня».

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