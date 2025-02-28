Рэпер Брутто рассказал о раке кожи и перенесенных операциях. Об этом сообщает The Flow.

Член группы «Каспийский груз» Брутто признался, что в 2024 году во время обследования врачи обнаружили у него меланому — рак кожи. Рэперу сделали срочную операцию.

«Это была моя первая операция в жизни. Вырезали кусман мяса на ноге», — рассказал он.

После этого проблемы у музыканта не закончились — спустя время у него оторвалось сухожилие в руке. На очередном обследовании врачи обнаружили сразу несколько проблем и назначили рэперу новые операции.

«Короче, когда я залазил в аппарат МРТ, мне сказали, что у меня там, как минимум, три проблемы сразу. Меня оперируют, две операции одновременно в разных местах», — вспомнил он.

Уже после проведенных манипуляций рэпер во время записи альбома дома неудачно облокотился на кресло, из-за чего позже пришлось проводить повторную операцию в декабре 2024 года. Врачи рассказали музыканту, что полностью восстановить работу травмированной руки он уже не сможет.

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