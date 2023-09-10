Рэпер Баста назвал стоимость своей пятикомнатной квартиры в центре Москвы

Рэпер Баста рассказал, что купил квартиру в Москве за 40-50 миллионов рублей, об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу «‎Вписка».

Музыкант впустил в свой дом в центре Москвы журналистов впервые. Он рассказал, что покупал недвижимость еще в 2015 году, тогда здание было на этапе строительства. По словам Василия Вакуленко, стоимость квартиры даже по меркам тех лет была приличная. За пятикомнатную квартиру он отдал порядка 40-50 миллионов рублей.

«‎Квартира сделана с любовью. Супруга все это придумала», — рассказал в интервью рэпер.

Несмотря на то, что в ролике показали лишь гостиную, площадь квартиры составляет 200 квадратных метров, а ремонт в ней по-настоящему роскошный. Даже паркет в доме Басты был специально привезен из Италии. О том, во сколько обошлась отделка квартиры, остается только догадываться.

Ранее мы писали о том, что Баста получает за выступление порядка 5 миллионов рублей. Он является одним из самых популярных российских артистов, чьи концерты заказывают на частные мероприятия.