«Скулы сводило»: Юлия Пересильд поделилась переживаниями из-за критики фильма с ее участием

Юлия Пересильд призналась, что ей было обидно, когда зрители критиковали фильм «Вызов». Об этом звезда рассказала в интервью для YouTube-канала «СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА».

«На меня все были злые, что я снималась. (...) Столько раз сводило скулы», – поделилась актриса.

Часть киноленты была снята в космосе. Юлия Пересильд отметила, что многие ее коллеги по цеху ушли из проекта во время подготовки к полету.

При этом сама артистка проходила тщательное медицинское обследование, прежде чем отправиться на орбиту.

«Я себя чувствовала белой подопытной мышкой из-за количества происходящих экспериментов», – подчеркнула она.

Однако, когда съемки завершились, Юлия почувствовала, что ее жизнь больше никогда не будет прежней. По словам Пересильд, при взгляде на Землю из космоса сразу думаешь, что все ссоры и обиды ничего не значат.

«Нужно понимать, что нам дана прекрасная жизнь и волшебная планета, а мы до конца не осознаем всей этой ценности», – резюмирует актриса.

Ранее Юлия Пересильд рассказала об обидах дочерей на ушедшего из семьи отца. Как утверждает звездная мама, у девочек нет серьезной травмы из-за расставания родителей.