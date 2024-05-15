Ренату Литвинову и Земфиру* заметили в аэропорту после примирения: куда отправились звезды

Актриса Рената Литвинова и певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) отправились вместе в Берлин после примирения. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов» и публикует фото знаменитостей.

Источник ссылается на своего подписчика, который заметил двух артисток в аэропорту. По его словам, они направлялись в Берлин. На кадрах Рената в черном пальто и с элегантной укладкой тащит черный чемодан. Из-под верхней одежды у нее виднеется белое платье-сорочка или юбка. Рядом с ней стоит Земфира*, которая тоже выбрала черную гамму в одежде и оставила свою короткую фирменную прическу. Звезд в таком виде трудно было перепутать с кем-то другим.

«Рената Литвинова и иноагент Земфира* окончательно помирились и летят в Берлин», – говорится в сообщении.

Напомним, что несколько месяцев назад СМИ писали о ссоре знаменитостей. По слухам, они тяжело переживали конфликт и даже отписались друг от друга в соцсетях. Кроме того, они не стали публично поздравлять друг друга с днем рождения, что ранее делали регулярно. Но актриса и исполнительница не делали официальных заявлений.

О примирении заговорили, когда в Сети появились кадры с концерта певицы в Испании. Оказалось, что Литвинова была на выступлении, о чем мы писали здесь.

*признана иноагентом на территории РФ