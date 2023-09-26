Рената Литвинова снялась с обнаженной грудью для французского журнала

Актриса Рената Литвинова снялась с обнаженной грудью для обложки французского журнала. 56-летняя знаменитость показала кадры в личном микроблоге и восхитила поклонников.

Звезду пригласили стать героиней нового номера популярного журнала L'Officiel. Рената опубликовала несколько снимков, один из которых был очень пикантным. Для обложки выбрали самый сексуальный кадр, на нем женщина позировала только в колготках в крупную сетку, которые плавно переходили в остроносые туфли на высоких каблуках. Обнаженную грудь она прикрыла руками.

Поклонники оценили внешность 56-летней артистки и написали ей множество комплиментов.

«Впервые за долгое время захотелось купить журнал», «Хочется лечь с вами рядом», «Богиня», «Очень красивая», «Потрясающая», — цитирует пользователей Сети Газета.Ru.

Напомним, что год назад Литвинова уехала жить во Францию. Она обосновалась в Париже, где играет в театре и работает над авторскими проектами. Часто актрису можно увидеть на модных показах. Фанаты отмечают, что Рената всегда выглядит утонченно и стильно.

Ранее мы писали о том, что Рената Литвинова поссорилась со своей близкой подругой Земфирой* (признана иноагентом на территории РФ). СМИ писали, что артистки жили вместе, а сейчас расстались и разъехались.

*признана иноагентом на территории РФ