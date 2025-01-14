НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 января 2025, 17:03
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Рената Литвинова отметила 58-летие в Париже: как прошел праздник и кто поздравил актрису

Актриса Рената Литвинова показала, как отпраздновала 58-летие в Париже.
Рената Литвинова отметила 58-летие в Париже: как прошел праздник и кто поздравил актрису

© Starface.ru

Актриса Рената Литвинова опубликовала кадры со дня рождения. 12 января ей исполнилось 58 лет. Свой праздник она отметила в Париже, в котором живет уже несколько лет.

Торжество Литвиновой прошло довольно скромно. Модель собрала в одном из ресторанов только самых близких. Среди гостей были замечены Демна Гвасалия, Наталья Водянова, а также на одном из фото Рената отметила журналистку Ксению Собчак.

Кроме того, рядом с актрисой в важный день была дочь Ульяна. На фото с праздника Литвинова прижимала к себе наследницу и целовала ее в лоб. К слову, звездная мама очень гордится своим ребенком. Ульяна окончила Королевскую академию моды.

В комментариях поклонники модели поздравили ее с праздником и отметили, что она совершенно не выглядит на свой возраст.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Рената переехала в Париж, который всегда любила, в 2022 году. Сейчас она участвует в модных показах и иногда играет в спектаклях.

Ранее Рената Литвинова выставила на продажу вещи на 6 миллионов рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Рената Литвинова
день рождения
Наталья Водянова
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